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Задача – найти в депо цветной поезд. Множество путей, составы на отстое, и вот перед вами поезд-раскраска. «ГогольTrain» отправится из Киева в Мариуполь, чтобы доставить своих пассажиров на «ГогольFest». Радио Донбасс.Реалии побывало в депо, где раскрашивали поезд, и даже сделало несколько штрихов краской на вагоне.

«Ты куда стремянку понёс?» – раздаётся голос проводника, и несколько художников останавливаются, чтобы понять, к кому вопрос. Вокруг поезда – разноцветный муравейник из баллончиков краски, трафаретов, бегающих художников и наблюдающих за всем проводников.

«Была идея сделать поезд для фестиваля, и мы поняли, что это не просто поезд, а целый культурный проект. А так как это творческий поезд, то мы решили его разрисовать», – рассказывает Андрей Янковский, художественный куратор «ГогольTrain».

Каждый художник подготовил свой эскиз, и за каждым вагоном закреплена определённая идея, которая и воплощена на каждом вагоне.

«Он не должен быть в одном стиле, потому что после того, как проект закончится, вагоны будут находиться в разных составах, по всей Украине», – говорит Янковский, показывая каждый вагон.

Идея в том, чтобы вместе поезд смотрелся как одна большая выставка, а по отдельности эти вагоны в разных составах будут выглядеть очень вычурно и позитивно.

Ещё одна задумка «Гогольтрэйна» – в том, что состав объединяет всю Украину. Вагоны для поезда были пригнаны со всей страны, и после фестиваля каждый вернётся на свой участок. «Это идея объединения страны не через политическую составляющую, а через искусство. Искусство должно объединять людей, и, как мы видим, это работает даже в процессе подготовки. Над покраской работает много людей, они вместе носят лестницы, краску, кто-то привозит еду. Даже проводники принимают активное участие в раскраске поезда», – рассказывает Андрей Янковский.

Внутри поезда тоже есть изюминки. Несколько вагонов-ресторанов декорируют под артпространства. В одном вагоне даже будет сцена, где в дороге будут выступать музыканты. В других вагонах можно будет повесить свои рисунки, фото, гирлянды и обустроить их под себя, рассказывает куратор «ГогольТрэйна». За время в пути пассажиры могут создавать уют в вагонах и ходить в гости друг к к другу.

По мнению организаторов, идея с поездом может воплотиться и для других фестивалей. Поезда, автобусы, машины – всё это будет популяризировать внутренний туризм и создавать благоприятный имидж Украине на международной арене, считает Янковский.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).