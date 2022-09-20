Зеленський попросив Goldman Sachs підтримати економіку України

Президент України Володимир Зеленський закликав керівництво американської інвестиційної компанії Goldman Sachs проявляти стійкість у підтримці української економіки.

Як інформує сайт Офісу президента, в час, коли Україна демонструє стійкість на полі бою в боротьбі з російським агресором, українська влада закликає представників світового бізнесу підтримати економіку України, інвестувати та створювати нові робочі місця.

«Ми справжні партнери, і тому ми й від вас хочемо стійкості. Бізнес, який був на території України до повномасштабного вторгнення, ми просимо залишатися й далі інвестувати…Підтримайте нас зараз – нам це дуже потрібно. Підтримайте нашу економіку зараз, і ви виграєте в майбутньому», – закликав президент.

Goldman Sachs – одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі. Вона є фінансовим консультантом багатьох великих компаній, урядів країн та багатих сімейств. Goldman Sachs є головним оператором американського казначейства, здійснює для своїх клієнтів придбання, продаж, поглинання компаній, консультації, підписання дозволів на інвестування, торгівлю цінними паперами, приватні інвестиційні угоди, управління активами тощо.