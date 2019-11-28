Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 листопада 2019, Київ 17:33
Новини | Міжнародні

Росія: влада дозволила у Москві акцію пам’яті про жертв Голодомору

Акція пам’яті жертв політичних репресій біля Соловецького каменю у Москві, жовтень 2018 року

Дивитись коментарі

Мерія Москви погодила акцію в пам’ять про жертв Голодомору 30 листопада біля Соловецького каменю навпроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі.

При цьому акцію дозволили лише на одну годину – з 16-ї до 17-ї за місцевим часом, з кількістю учасників до 30 осіб «без створення перешкод для руху пішоходів».

Організаторами акції виступили партія ПАРНАС і громадський рух «Декомунізація».

У 2008 році Держдума Росії ухвалила постанову, в якій визнала, що «жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей». Проте в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

/**/ /**/ Під час вшанування жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–1933 років. Київ, 23 листопада 2019 рок
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В Україні свічками й молитвами вшанували пам’ять загиблих від Голодомору

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG