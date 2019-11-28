Росія: влада дозволила у Москві акцію пам’яті про жертв Голодомору

Мерія Москви погодила акцію в пам’ять про жертв Голодомору 30 листопада біля Соловецького каменю навпроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі.

При цьому акцію дозволили лише на одну годину – з 16-ї до 17-ї за місцевим часом, з кількістю учасників до 30 осіб «без створення перешкод для руху пішоходів».

Організаторами акції виступили партія ПАРНАС і громадський рух «Декомунізація».

У 2008 році Держдума Росії ухвалила постанову, в якій визнала, що «жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей». Проте в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​