Окружний адмінсуд Києва поновив Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора

Окружний адміністративний суд міста Києва після розгляду позову Миколи Голомши до Генеральної прокуратури визнав протиправним та скасував наказ Генпрокуратури про його звільнення з посади першого заступника генерального прокурора і ухвалив поновити Миколу Голомшу на посаді.

«Відповідачем – Генеральною прокуратурою України – не було надано доказів належності позивача до кола осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи спрямовані на узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини. Суд вважає, що позивач не може бути притягнутий до відповідальності лише в силу одного факту зайняття ним посади, що не визнавалося правопорушенням на час її зайняття позивачем», – йдеться в повідомленні суду.

У суді додали, що оскільки займана Голомшею посада у ГПУ не була політичною, не доведено правомірність застосування до позивача процедур, передбачених законом «Про очищення влади».

В Окружному адмінсуді зазначили, що розгляд справи тривав з листопада 2014 року, такий час розгляду пов’язали із «загальним навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ».

На хвилі проведення люстрації у жовтні 2014 року Микола Голомша був звільнений з посади першого заступника генпрокурора, на яку був призначений у лютому того ж року. За часів Януковича Голомша був військовим прокурором Центрального регіону. Через звільнення із ГПУ він позивався до суду.

Закон «Про очищення влади» набрав чинності в жовтні 2014 року. Нині закон перебуває на розгляді Конституційного суду щодо відповідності Конституції. Люстрація – це заборона протягом десяти років (до 2024) обіймати певні посади, окрім виборних, в органах влади та місцевого самоврядування особам, які «своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини».