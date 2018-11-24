Президент звільнив голову Чернівецької ОДА

Президент України Петро Порошенко звільнив голову Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука. Про це йдеться в указі голови держави, опублікованому на його сайті 23 листопада.

Як йдеться в документі, Фищука звільнено, згідно з поданою ним заявою.

Іншим указом президент нагородив його орденом «За заслуги» ІІІ ступеня «за вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Чернівецької області, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм».

Олександр Фищук був головою Чернівецької ОДА з лютого 2015-го.

Місяць тому Кабмін погодив рішення про його звільнення.