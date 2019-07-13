«Ви вважаєте, що я – ідіот?» Голова ДФС погодився піти з посади під тиском Зеленського

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов погодився піти у відставку, на чому наполягав під час розширеної наради в Одеському морському торговому порту президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Президент наголосив, що очікував від Власова звільнення керівників митниць у західній Україні – Волинської, Закарпатської, Львівської і Чернівецької. 9 липня той написав на своїй фейсбук-сторінці, що звільнив їх від виконання обов’язків. Втім, за офіційними документами, двоє з них пішли у відпустку за станом здоров’я.

«Ви вважаєте, що я – ідіот? Пан Власов, добре – я, ви нас усіх зараз вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо ви не можете впоратися з людьми, які є по вашій вертикалі», – заявив Зеленський.

Власов у відповідь намагався пояснити, що таке рішення було ухвалено у зв’язку із особливостями законодавства, зокрема, статусом державного службовця, та додав, що обидва, хто пішов у відпустку, також написали заяви про звільнення.

Врешті, втім, керівник ДФС погодився написати заяву на звільнення і направити до Кабінету. Згідно із законною процедурою, голова державної фіскальної служби звільняється з посади урядом за поданням прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій міністра фінансів.

Президент Володимир Зеленський відвідав Одесу 13 липня. Він провів розширену нараду в Одеському морському торговому порту за участю представників державних агенцій, бізнесу та правоохоронних органів. Під час візиту він також повідомив, що не буде призначати головою одеської обласної державної адміністрації Андрія Андрейчикова. Замість цього буде проведений відкритий конкурс, як це було зроблено у Львівській області.

Також Зеленський звернувся до міського голови Одеси Геннадія Труханова з проханням надати земельну ділянку для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту – зараз підприємцям доводиться сплачувати за в’їзд приватній компанії «Євротермінал», яка обслуговує дорогу в порт.

В січні 2018 року антимонопольний комітет оштрафував компанію за таку поведінку на ринку і вимагав від неї припинити збирати гроші з підприємців.

Як заявив тоді представник «Євротерміналу» Віктор Ейсмонт, антимонопольний комітет не має прав і важелів, щоб примушувати приватну компанію щось робити або не робити.