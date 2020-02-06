Голова МЗС Данії вирушить 7 лютого на Донбас

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує у п’ятницю відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

«У травні 2014 року я був у Донецьку і бачив, що там відбувалося, той суцільний хаос, людей на вулицях. Тоді вже починалися справжні бойові дії. Для мене честь бути тут знову, я дійсно маю намір знову поїхати в Донецьк завтра», – сказав Кофод на пресконференції у Києві.

Він наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

«Ми абсолютно впевнені, що Росія має виконувати свої зобов’язання, і Данія дотримується такої позиції. Звісно, це позиція ЄС, і саме тому ми минулого року оновили фактично наші санкції, наш тиск на Росію, саме з цією метою», – додав Кофод.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.