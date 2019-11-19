Час Росії виконувати зобов’язання щодо Донбасу – голова МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у рамках свого візиту до України заявив, що настав час Росії виконувати взяті на себе зобов’язання щодо Донбасу.

«На нашу думку, наразі черга Росії реалізувати те, що було досягнуто у результаті переговорів. Потрібно вимірювати результатами та діями», – сказав Маас.

За його словами, важливо докласти зусиль, щоб закінчити війну на Донбасі.

«Ми маємо хорошу нагоду за довгий час щось змінити», – додав він.

Маас також вказав, що Німеччина і Франція у переговорах з урегулювання ситуації на Донбасі не є нейтральними посередниками, а відстоюють територіальну цілісність України.

«Ми (Німеччина і Франція – ред.) це робимо не як нейтральні посередники. Ми стоїмо за інтереси Європи, за принципи європейського мирного порядку, і тому ми стоїмо за територіальну цілісність України в рамках ЄС», – наголосив Маас.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайок Маас перебуває з офіційним візитом в Україні. Це друга за 5 місяців поїздка Мааса в Україну. Він, зокрема, планував сьогодні поїхати на Донбас, втім поїздка була скасована через погодні умови.

Минулого тижня кілька джерел повідомили, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у Парижі. В Офісі президента Володимира Зеленського також підтвердили цю інформацію.

11 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії й Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.