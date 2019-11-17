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17 листопада 2019, Київ 18:04
Новини | Політика

Голова МЗС Німеччини їде в Україну вдруге за 5 місяців – посол

Перед цим Гайко Маас приїжджав до Києва наприкінці травня

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перебуватиме в Україні 18-19 листопада, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні п’ять місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів», – написав Мельник у твітері.

Перед цим Маас приїжджав до Києва у травні і, зокрема, проводив переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про теми нинішнього візиту наразі не повідомляли. Ймовірно, йтиметься про підготовку зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у «нормандському форматі», запланованої на 9 грудня у Парижі.

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