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22 Серпень 2019, Київ 20:52
Новини | Міжнародні

Голова МЗС Німеччини не бачить підстав послаблювати санкції щодо Росії

Гайко Маас (л) і Сергій Лавров (п) під час зустрічі в Москві, 21 серпня 2019 року

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить ніяких підстав послаблювати санкції Європейського союзу щодо Росії доти, доки Москва не змінить свого ставлення до конфлікту в Україні.

В інтерв’ю німецьким засобам інформації в перебігу його візиту до Москви Маас наголосив, що Росія має здійснити певні кроки з цього огляду. «Наразі цього не сталося. Але доки становище лишається таке, буде важко говорити про санкції ЄС», – сказав він.

Але міністр додав, що в перебігу його переговорів у Москві в нього створилося враження, що для вирішення конфлікту на сході України з’явилися нові можливості. «Гадаю, зараз можливе те, що не було можливе попередніми місяцями, попередніми роками», – сказав він, виступаючи за переговори між Росією і Україною за посередництва Німеччини і Франції вже найближчим часом.

Становище на сході України також було головною темою переговорів німецького політика з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим попереднього дня, 21 серпня.

Після цих переговорів увечері того дня Маас заявляв, що зараз є надія на «світло в кінці тунелю» з огляду на припинення вогню й розведення сил на Донбасі і виконання мінських домовленостей.

Європейський союз (як і низка країн світу, що не входять до ЄС) почав запроваджувати санкції щодо Росії від початку окупації нею українського Криму, потім кілька разів додавав нові пакети санкцій у відповідь на подальшу агресію Росії на частині українського Донбасу. Час від часу в ЄС починають лунати заклики скасувати чи принаймні полегшити ці санкції, бо вони, мовляв, не призвели ні в деокупації Криму, ні у виході Росії з частини Донбасу. Але дотепер всі такі пакети санкцій продовжувалися що пів року чи щороку на черговий період.

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