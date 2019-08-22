Голова МЗС Німеччини не бачить підстав послаблювати санкції щодо Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить ніяких підстав послаблювати санкції Європейського союзу щодо Росії доти, доки Москва не змінить свого ставлення до конфлікту в Україні.

В інтерв’ю німецьким засобам інформації в перебігу його візиту до Москви Маас наголосив, що Росія має здійснити певні кроки з цього огляду. «Наразі цього не сталося. Але доки становище лишається таке, буде важко говорити про санкції ЄС», – сказав він.

Але міністр додав, що в перебігу його переговорів у Москві в нього створилося враження, що для вирішення конфлікту на сході України з’явилися нові можливості. «Гадаю, зараз можливе те, що не було можливе попередніми місяцями, попередніми роками», – сказав він, виступаючи за переговори між Росією і Україною за посередництва Німеччини і Франції вже найближчим часом.

Становище на сході України також було головною темою переговорів німецького політика з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим попереднього дня, 21 серпня.

Після цих переговорів увечері того дня Маас заявляв, що зараз є надія на «світло в кінці тунелю» з огляду на припинення вогню й розведення сил на Донбасі і виконання мінських домовленостей.

Європейський союз (як і низка країн світу, що не входять до ЄС) почав запроваджувати санкції щодо Росії від початку окупації нею українського Криму, потім кілька разів додавав нові пакети санкцій у відповідь на подальшу агресію Росії на частині українського Донбасу. Час від часу в ЄС починають лунати заклики скасувати чи принаймні полегшити ці санкції, бо вони, мовляв, не призвели ні в деокупації Криму, ні у виході Росії з частини Донбасу. Але дотепер всі такі пакети санкцій продовжувалися що пів року чи щороку на черговий період.