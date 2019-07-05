Путін сподівається, що Італія допоможе послабити санкції та покращити зв'язки Росії з ЄС

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що Італія допоможе послабити санкції та покращити зв’язки Москви з Європейським союзом.

«Ми сподіваємося на те, що Італія буде цю позицію свою висловлювати послідовно, ясно і буде боротися за те, що неодноразово звучало публічно, а саме – за повноформатне повернення до нормальних відносин між Росією і Європою в цілому», – заявив Путін на прес-конференції під час свого одноденного візиту до Рима 4 липня.

Він наголосив, що Європа також зазнає фінансових втрат через накладені на Росію санкції.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте назвав санкції проти Росії тимчасовим заходом. Він заявив, що Рим працює над створенням умов для поліпшення зв’язків.

Путін наголосив, що поліпшення відносин між Україною та Росією залежить від Києва. Конте, зі свого боку, сказав, що «Росія може відігравати важливу роль у подоланні цієї суперечки».

«Коли президент Путін, мій друг Володимир, каже, що все не залежить від Росії, він занадто скромний», – вважає італійський прем’єр.

3 липня президентом Європейського парламенту став італійський політик Давід-Марія Сассолі.

Секторальні економічні санкції проти Росії обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Вперше ці санкції були запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року. Європейський союз продовжив дію санкцій до 31 січня 2020 року.