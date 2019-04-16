Звільнений голова Полтавської ОДА через суд вимагає поновити його на посаді

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від колишнього голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Кабінету міністрів України щодо його звільнення.

«У позовних вимогах зазначено: визнати протиправною дію прем’єра, а саме його пропозицію до уряду щодо звільнення позивача з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації від 13 березня», – повідомили 16 квітня у прес-службі суду.

Зазначається також, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення КМУ, яким вирішено внести президентові Петру Порошенко подання про звільнення Валерія Головка із займаної посади, та саму пропозицію про звільнення.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження.

Президент Петро Порошенко 16 березня повідомив, що звільнив з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, «бо до нього виникли серйозні претензії і обґрунтовані підозри у Національного антикорупційного бюро».