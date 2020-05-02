Експрем’єр Гончарук пояснив падіння промисловості за час його урядування

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук назвав низку чинників, які, на його думку, спричинили падіння промисловості в Україні, зокрема, у час його урядування.

«Коли ми говоримо про падіння, наприклад, в енергетиці, темпів зростання, то у нас рівень споживання цієї зими був в середньому на 10-15% меншим, ніж минулого року. Чому? Бо тепла погода. Бо банально українець і українська економіка не споживали цю електроенергію. Якщо ми говоримо про експортерів, то там ситуація інша. Там є зовнішні ринки, які в цей період часу просіли. І зробити з цим ні український уряд, ні президент, ні парламент нічого не могли. Це об’єктивний чинник, який таким чином себе проявив. Окремо з того, що насправді можна вважати однією з причин уповільнення і складнощів для промисловості, це консервативна монетарна політика НБУ», – сказав Гончарук в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

Він додав, що рішення виконавчої влади не мають негайного впливу на економіку.

«Дії уряду «з сьогодні – на завтра» не впливають, на жаль, на економіку. Тому не можна сказати, що було якесь помилкове рішення або ми мали щось зробити, але не зробили, що і призвело до падіння», – сказав Гончарук.

За даними Держслужби статистики, у січні падіння промислового виробництва в Україні, за уряду Олексія Гончарука, склало 5,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, а вже в лютому сповільнилося до 1,5%.

Олексій Гончарук пішов у відставку 4 березня.