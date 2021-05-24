Google уперше позивається в російському суді до «Роскомнадзору»

Американська компанія Google уперше позивається до російського контрольного органу в галузі телекомунікацій, «Роскомнадзору». Позов був прийнятий до провадження 11 травня в Арбітражному суді Москви.

Російське видання «Коммерсант» повідомляє 24 травня з посиланням на «Роскомнадзор», що йдеться про вимогу регулятора заблокувати 12 посилань на так званий «протиправний контент» у відеосервісі YouTube.

«Роскомнадзор» на підставі вимог Генпрокуратури надіслав на адресу адміністрації Google повідомлення про обмеження доступу до матеріалів із закликами, в тому числі до неповнолітніх, брати участь у несанкціонованих мітингах у січні 2021 року», – розповіли у відомстві.

Раніше американська компанія не ініціювала судових розглядів щодо оскарження рішень «Роскомнадзору» в Росії, виступаючи в суді лише як відповідач або третя сторона.

У березні «Роскомнадзор» склав адміністративні протоколи стосовно кількох соцмереж із вимогою видалити інформацію, яка закликала підлітків до участі в акціях на підтримку Олексія Навального. Відомство мало претензії до соціальних мереж Facebook, Instagram, Twitter, TikTok та інших, месенджера Telegram і відеохостингу YouTube, погрожуючи значними штрафами.