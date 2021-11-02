Google через санкції заблокував акаунт і YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі

Компанія Google через санкції заблокувала обліковий запис і прив’язаний до нього YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі, повідомило державне агентство «БелТА».

«Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено», – йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомили «БелТА» у білоруському Слідчому комітеті, на YouTube-каналі відомства було понад 23 тисячі передплатників, там публікувалися офіційні заяви, відеосюжети тощо.

Посилання на канал тепер веде на сторінку, де зазначено, що цей обліковий запис заблокований через порушення правил спільноти YouTube.

США у серпні цього року розширили санкції проти Білорусі. У новий список санкцій потрапили і Слідчий комітет Білорусі, голова комітету Дмитро Гора, а також його заступники Олег Шандарович, Анатолій Васильєв і Сергій Аземша.

Ці санкції слідували за обмеженнями від ЄС та інших країн через інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську та подальшим затриманням колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.