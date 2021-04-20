63-річний екстремал пройшов пішки понад тисячу кілометрів Україною

Український мандрівник-екстремал, 63-річний Сергій Гордієнко пішки здолав 1 180 кілометрів за два місяці й п’ять днів. Його похід маршрутом Дніпро – Київ – Дніпро завершився, розповів Радіо Свобода сам Сергій Гордієнко.

Мандрівник приурочив свій похід до 25-річчя української антарктичної станції імені Вернадського, де в першій українській арктичній експедиції Гордієнко був інструктором з техніки виживання у високих широтах.

Як розповів Радіо Свобода подорожувальник, на шляху він зупинявся в різних населених пунктах, де зустрічався з громадськістю, журналістами, студентами, зокрема в Переяславі, Кременчуці, Кобеляках, Ржищеві, й розповідав про антарктичну експедицію. Ночувати часто доводилося на відкритому просторі.

«Не можна сказати, що було дуже складно, але не дуже комфортним був постійний холодний вітер. Він не дозволяв роздягнутися, доводилося йти весь час у штормовці. Холодні ночі – із заморозками, з морозами – практично до кінця експедиції. Відзначив я і те, що побільшало вовків, а також напівдиких собак, котів»», – розповів Гордієнко.

За його словами, у своїх експедиціях, зокрема, й у цьому поході, він пересувається без використання автотехнічних засобів. Мандрівник взяв з собою лише візок-колісницю, який називає Травеліною. На ній він перевозив близько 50 кілограмів вантажу: харчі, спорядження.

«Головна моя тема – вільне пересування архаїчним шляхом. На сьогодні люди переміщаються транспортними засобами дуже швидко, не відбувається адаптації організму. Оскільки я проходжу великі відстані, користуюся тільки природними варіантами пересування, і інформація, яку я отримую в оперативному просторі, більш точна й насичена у порівнянні з тими людьми, які проїздять такі ж відстані. Це і візуальна інформація, і спілкування з людьми», – сказав Сергій Гордієнко.

Одна з цілей цього походу – тримати себе у формі в умовах пандемії, сказав Гордієнко. Невдовзі екстремал планує навколосвітню подорож океанами на каяку.

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Сергій Гордієнко – професійний мандрівник, фахівець із екстремального одиночного виживання. 2013 року він завершив дворічну одиночну експедицію «Східна Європа: Азов – басейн Північного Льодовитого океану – Азов», під час якої здолав майже 7 тисяч кілометрів.

Гордієнко двічі досягав Північного полюса й першим в історії України встановив там державний прапор. На його рахунку участь у великій кількості знакових експедицій та подорожей. Зокрема, у 1996–1997 роках він був одним з учасників Першої наукової української експедиції до Антарктиди, а в 2013 році самотужки здійснив трансчорноморський автономний перехід на човні типу каяк.