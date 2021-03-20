Від Дніпра до Києва: 63-річний мандрівник-екстремал пішки подолав понад 600 кілометрів

Український мандрівник-екстремал, 63-річний Сергій Гордієнко пішки здолав понад 600 кілометрів за місяць і два дні. Його похід приурочений до 25-річчя української антарктичної станції імені Вернадського, де в першій українській арктичній експедиції він працював інструктором з техніки виживання у високих широтах.

Як розповів Радіо Свобода Сергій Гордієнко, стартував він у Дніпрі, а фінішував у Києві.

На шляху зупинявся в населених пунктах, де зустрічався з громадськістю, з журналістами, зокрема в Петриківці, Світлогірську, Горішніх Плавнях, Черкасах, Каневі.

«Погода весь час була нестабільною, температури плавали від мінус 24 градусів до плюс 8-10. Спорядження у мене відповідає полярному, оскільки холодні ночі, а в основному польові ночівлі – в лісі, в степу. Ночував і в житлових районах, де треба було привести до ладу спорядження, яке змерзлося», – розповів Гордієнко.

За його словами, у суботу в Києві він планує зустріч зі студентами двох вишів просто неба. 22 березня має вирушити у зворотному напрямку, по лівому берегу Дніпра.

Як зазначив Гордієнко, одна з цілей нинішнього походу – тримати себе у формі в умовах пандемії.

Далі він збирається продовжити свій морський похід до Іспанії на каяку, перерваний через коронавірусний карантин. Старт планує з Одеси.

Сергій Гордієнко – професійний мандрівник, фахівець із екстремального одиночного виживання. 2013 року він завершив дворічну одиночну експедицію «Східна Європа: Азов – басейн Північного Льодовитого океану – Азов», під час якої здолав майже 7 тисяч кілометрів.

Гордієнко двічі досягав Північного полюса й першим в історії України встановив там Державний прапор. На його рахунку участь у великій кількості знакових експедицій та подорожей. Зокрема, у 1996–1997 роках він був одним з учасників Першої наукової української експедиції до Антарктиди, а в 2013 році самотужки здійснив трансчорноморський автономний перехід на човні типу каяк.