Гордон повідомив про «обстріл» його офісу, поліція відкрила провадження через пошкоджене вікно

За фактом пошкодження вікна офісу редакції на столичному Подолі розпочато кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна», повідомила у середу пресслужба київського управління Нацполіції.

«Сьогодні близько 17:00 години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі, розташованого на вулиці Щекавицькій. Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. На даний час правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження», – йдеться в повідомленні.

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Водночас журналіст Дмитро Гордон повідомив, що йдеться про вікно в його офісі. За його словами, буцімто «слід від кулі» помітили співробітники його видання.

Гордон пов’язав подію зі своєю професійною діяльністю, вказавши: «Постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається».

За даними поліції, слідчі дії тривають.