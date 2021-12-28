«Вибори без політиків»: найбільше голосів отримав би журналіст Гордон – опитування

Журналіст Дмитро Гордон отримав би найбільше голосів на виборах президента України, якщо б у них не брали участі політики, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно із Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

У випадку, якщо лише з відомих особистостей (не політиків) складатиметься список кандидатів у виборчому бюлетені президентських виборів, менше ніж 30% респондентів змогли визначитися, за кого з них голосуватимуть, йдеться в дослідженні.

«При цьому найбільше голосів отримав би журналіст Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за журналіста Віталія Портникова відповідно 6% і 20% опитаних, за журналістку Наталію Мосейчук – відповідно 4% і 12%, за лікаря Євгена Комаровського – відповідно 4% і 10%, за журналіста Дмитра Співака – відповідно 3% і 8%, за журналіста-мандрівника Дмитра Комарова – відповідно 3% і 7%», – свідчать дані опитування.

Далі в списку:

співак Олег Винник – 2% і 4%

спортсмен Василь Ломаченко – 2% і 4%

письменник Лесь Подерев’янський – 1% і 4%

спортсмен Олександр Шовковський – 1% і 3%

співачка Ольга Полякова – 1% і 1%,

блогерка Софія Стужук – 0,1% і 0,2%.

Під час соціологічного опитування респондентам поставили запитання «Уявіть ситуацію, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою. Як би Ви до цього поставилися?». Громадяни України до такої перспективи поставилися б частіше негативно (35%), ніж позитивно (25%). 23% поставилися б до цього байдуже, а 17% – вагалися з відповіддю.

Дослідження проводили з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.