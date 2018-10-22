ГПУ: повідомлена підозра ватажку розвідки бойовиків, який збирав координати для обстрілів

Ватажку розвідувального підрозділу підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» повідомлена підозра в терористичному акті, веденні агресивної війни та порушенні законів та звичаїв війни, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

За даними українських правоохоронців, чоловік у січні-серпні 2015 року організував надання координат та вказівок членам угруповання для здійснення артилерійських обстрілів території міста Попасна та Попаснянського району Луганської області. Унаслідок вогню загинули 20 цивільних, ще 21 людина отримала травми.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.