Міському голові Черкас повідомили про нову підозру

Міському голові Черкас Анатолію Бондаренку повідомили про нову підозру – у зловживанні владою, що спрининило тяжкі наслідки, повідомили в прокуратурі Черкаської області.

«Досудовим розслідуванням установлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, в липні 2017 року підписав і скерував до суду лист про відкликання апеляційної скарги в господарській справі за позовом Черкаської міської ради до приватного підприємства, яке займається будівництвом, про стягнення заборгованості через невиконання зазначеним підприємством умов договору оренди щодо термінів початку будівництва та розірвання договору», – зазначили у прокуратурі.

За даними відомства, на підставі листа Київський апеляційний господарський суд залишив без розгляду апеляційну скаргу Черкаської міськради, і заборгованість на суму понад 447 тисяч гривень не стягували.

Вирішується питання про обрання меру Черкас запобіжного заходу.

Минулого тижня Бондаренку повідомили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради.

Бондаренко назвав ситуацію «класичним політичним замовленням»