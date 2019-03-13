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13 Березень 2019, Київ 20:59
Новини | Політика

ГПУ передала до суду справу екс-міністра часів Януковича Клименка – МВС

Екс-міністр доходів та зборів Олександр Клименко

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Генеральна прокуратура України передала до суду справу колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка і ще 52 колишніх співробітників податкових органів, повідомило 13 березня міністерство внутрішніх справ України.

В повідомленні це названо «прикладом того, як треба вести розслідування».

Слідство у справі колишніх податківців, обвинувачених у причетності до розкрадання 100 мільйонів гривень, тривало дев’ять місяців.

24 травня 2017 року співробітники українських силових відомств провели близько 400 обшуків у 15 областях і затримали 23 колишніх керівників податкових органів у справі про завдання державі збитків.

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