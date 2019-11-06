ГПУ почала розслідування щодо можливої втрати матеріалів провадження стосовно подій Майдану

У Генеральній прокуратурі розпочалося службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінального провадження щодо подій Майдану у лютому 2014 року, повідомляє пресслужба відомства 6 листопада.

«За погодженням генерального прокурора наказом керівника Генеральної інспекції від 5 листопада розпочато службове розслідування з метою перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінального провадження щодо розслідування вбивств, скоєних 18-20 лютого 2014 року», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розслідування почали на підставі повідомлень у ЗМІ.

ГПУ заявили про створення раніше інвентаризаційної комісії, яку очолив заступник генпрокурора Віктор Чумак, і яка з 11 листопада розпочне інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках.

Напередодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно слідчих управління спецрозслідувань ГПУ, які могли допустити втрату матеріалів у розслідуванні справ Майдану. На уточнювальне запитання, чиє звернення стало передумовою відкриття провадження, Труба відповів: «Якщо я не помиляюся, Андрія Портнова (ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича – ред.)».

24 жовтня заступник генерального прокурора Віктор Чумак пообіцяв аудит кримінальних проваджень стосовно Євромайдану. Він зазначив, що в аудиторську групу увійдуть адвокати у справах і родичі загиблих на Майдані.

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.