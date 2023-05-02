В одному з лісництв Києва виявили залишки «Граду». Рятувальники нагадують про заборону на відвідини лісів

У Київміськадміністрації повідомили, що рятувальники виявили на території Святошинського лісництва залишки боєприпасів реактивної системи залпового вогню «Град».

«1 травня п’ять піротехніків протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва, де й було виявлено частини від боєприпасів РСЗВ «Град». Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС «Київська служба порятунку» проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах. Було здійснено чотири виїзди, перевірено близько двох гектарів угідь та виявлено кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряду «Град», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадують, що на період дії воєнного стану заборонене відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

«Фахівці закликають відмовитися від відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів, адже там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Це несе великі ризики як для громадян, так і для вогнеборців у разі пожежі», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця на території Межигірського лісництва в Оболонському районі Києва піротехніки також виявили залишки РСЗВ «Град».