У Дніпрі невідомі зіпсували графіті з портретом Романа Шухевича, створені активістами на набережній, в «арт-кварталі». У четвер зображення замалювали синьою фарбою і написом «Ворог України».

Як розповів Радіо Свобода один з ініціаторів створення об’єкта, представник громадської організації «Суспільство майбутнього» Андрій Куліш, творці вирішили відновити малюнок.

Він також повідомив, що керівництво організації оголосило про грошову винагороду за інформацію, яка дасть можливість знайти тих, хто зіпсував графіті.

«Що б українське ми не зробили в місті, воно завжди паплюжиться. Постать Романа Шухевича оббріхана... Ми вважаємо, що треба знайти того, хто це зробив, і вже потім вирішувати, як діяти», – сказав Андрій Куліш.

Напередодні повідомлялося, що на Січеславській набережній у Дніпрі з’явилися графіті із портретом головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Його створили громадські активісти до дня народження відомого українського політичного діяча, головнокомандувача УПА.

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання «законів про декомунізацію» змінили назви 259 об’єктів топоніміки. Тоді в місті з'явилась вулиця Романа Шухевича. Пропозиція ж щодо перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери такі й залишилась пропозицією.