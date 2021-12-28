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Росія: лідер «Акваріуму» Борис Гребенщиков повідомив, що з країни вислали флейтиста гурту

Борис Гребенщиков (на фото) сказав шанувальникам на концерті: «У такій ситуації найближчим часом може опинитися будь-хто з нас і з вас»

Лідер російського рок-гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков повідомив у понеділок, що флейтиста Браяна Фіннегана затримали в аеропорту Моски, не дозволили пройти кордон, протримали добу на території летовища, а потім вислали з Росії. Як передає телеканал «Настоящее время»(створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), про це Гребенщиков розповів на концерті у Москві.

«Вчора на кордоні забрали його паспорт, його затримали, він провів добу в аеропорту, а сьогодні його посадили в літак і відправили за його рахунок назад. При цьому жодних пояснень не дали, причини ми не знаємо. Тому цей концерт ми присвячуємо йому, хоча навіть не знаємо, де він зараз. Але знаємо, що в такій ситуації найближчим часом може опинитися будь-хто з нас і з вас», – сказав Гребенщиков.

Браян Фіннеган – громадянин Великобританії, родом із Північної Ірландії. В «Акваріумі» грає на флейті з 2009 року. З 1995 року Фіннеган також виступає з колективом кельтської музики Flook – найкращим гуртом 2006 року за версією премії BBC Folk Awards.

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