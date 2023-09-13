У Гренландії сів на мілину круїзний лайнер

Круїзний лайнер із 206 пасажирами застряг у фіорді в Гренландії. Він сів на мілину під час подорожі гренландським національним парком Альпефьорд. Як передає Reuters, подія сталася у понеділок, хоча корабель у безпеці, аби до нього змогло дістатися рятувальне судно, знадобиться кілька днів.

Від парку Альпефьорд до найбільш населеного міста Гренландії Нуука (мешкає близько 20 тисяч людей) – близько 1400 кілометрів.

Австралійська фірма-оператор круїзу запевнила, що «безпосередньої небезпеки» для судна, його пасажирів та довкілля немає.

Арктичне командування Данії перебуває на контакті з найближчими суднами, щоб з’ясувати, чи зможуть вони допомогти в порятунку лайнера.

Гренландія – найбільший острів на Землі та автономна частина Данії – приваблює туристів своїми суворими краєвидами та кригою, що вкриває більшу частину острова.

Екологи кажуть, що льодовики Гренландії тануть. Масштабне танення може призвести до того, що рівень світового океану підніметься на сім метрів.