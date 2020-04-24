США надають допомогу Гренландії і відкриють там консульство на тлі зростання інтересів Росії й Китаю в Арктиці

США нададуть 12 мільйонів доларів економічної допомоги Гренландії і відкриють на острові консульство, намагаючись посилити взаємні зв’язки і протидіяти зростанню інтересів Росії й Китаю в Арктиці.

Американські і данські посадовці 23 квітня спільно оголосили про фінансово-дипломатичний пакет співпраці.

США заявили, що відкриють своє консульство в столиці Гренландії Нууці пізніше цього року. Пакет допомоги на суму 12 мільйонів доларів спрямований в основному на розвиток природних ресурсів.

Прем’єр-міністр Гренландії Кім Кільсен заявив, що пакет США є хорошою новиною для острова і «підтверджує, що робота з побудови конструктивних відносин зі США приносить свої плоди».

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив, що США вже кілька місяців тісно співпрацюють з Данією щодо Гренландії, додавши, що США «перебувають у процесі адаптації своєї політики в Арктиці до нових стратегічних реалій сьогодення».

Гренландія – це автономна арктична територія у складі Данії. Останніми роками спостерігається зацікавлення цим малонаселеним регіоном на тлі російських і китайських комерційних і військових розробок в Арктиці.

Минулого року президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова – Гренландії.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що була «здивована і розчарована» рішенням президента США Дональда Трампа відмовитися від запланованого візиту в Данію.

За словами данського прем’єра, рішення Трампа не вплине на «хороші» відносини між Копенгагеном і Вашингтоном, який є «одним із найближчих союзників» Данії. При цьому вона знову підтвердила, що Гренландія «не продається».

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Повідомлялося, що Сполучені Штати готові взяти на себе виплату гренландській автономній владі 600 мільйонів доларів на рік на підтримку економіки і соціальної сфери острова – зараз ці гроші платить Данія. У відповідь прем’єр-міністр Данії висловила надію на те, що президент жартує, назвавши історію «абсурдною дискусією».

У Гренландії розташована найпівнічніша військово-повітряна база США. Острів вважається стратегічно важливою територією у гарантуванні безпеки Північної Америки.