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21 Серпень 2019, Київ 08:17
Новини | Міжнародні

Трамп скасував візит до Данії через відмову обговорювати продаж Гренландії

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп увечері 20 серпня оголосив про відтермінування свого офіційного візиту до Данії через відмову прем'єр-міністра країни обговорювати питання про можливу купівлю Гренландії Сполученими Штатами.

«Виходячи з коментарів прем'єр-міністра Метте Фредериксен, вона не зацікавлена в обговоренні придбання Гренландії, я відкладаю нашу зустріч, яка за планом мала відбутися через два тижні, на інший час», – написав Трамп у твітері.

В останні дні джерела в Білому домі підтверджували зацікавленість Трампа в придбанні Сполученими Штатами найбільшого в світі острова, що належить Данії. Сам президент США 18 серпня публічно визнав це: «Ми добрі союзники з Данією. Ми захищаємо Данію, як ми захищаємо значну частину світу, в результаті з'явилася ця концепція... Це цікаво зі стратегічної точки зору». У відповідь прем'єр-міністр Данії висловила надію на те, що президент жартує, назвавши історію «абсурдною дискусією».

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У Гренландії розташована найпівнічніша військово-повітряна база США Тулі. Острів вважається стратегічно важливою в гарантуванніі безпеки Північної Америки територією.

Невідомо, чи від початку було питання про Гренландію однією з тем переговорів президента Трампа в Данії. Під час своєї європейської поїздки він мав відвідати Польщу і Данію. Під час візиту до Копенгагена Трамп із дружиною мали зустрітися з королевою країни Марґрете.

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