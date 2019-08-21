Трамп скасував візит до Данії через відмову обговорювати продаж Гренландії

Президент США Дональд Трамп увечері 20 серпня оголосив про відтермінування свого офіційного візиту до Данії через відмову прем'єр-міністра країни обговорювати питання про можливу купівлю Гренландії Сполученими Штатами.

«Виходячи з коментарів прем'єр-міністра Метте Фредериксен, вона не зацікавлена в обговоренні придбання Гренландії, я відкладаю нашу зустріч, яка за планом мала відбутися через два тижні, на інший час», – написав Трамп у твітері.

В останні дні джерела в Білому домі підтверджували зацікавленість Трампа в придбанні Сполученими Штатами найбільшого в світі острова, що належить Данії. Сам президент США 18 серпня публічно визнав це: «Ми добрі союзники з Данією. Ми захищаємо Данію, як ми захищаємо значну частину світу, в результаті з'явилася ця концепція... Це цікаво зі стратегічної точки зору». У відповідь прем'єр-міністр Данії висловила надію на те, що президент жартує, назвавши історію «абсурдною дискусією».

У Гренландії розташована найпівнічніша військово-повітряна база США Тулі. Острів вважається стратегічно важливою в гарантуванніі безпеки Північної Америки територією.

Невідомо, чи від початку було питання про Гренландію однією з тем переговорів президента Трампа в Данії. Під час своєї європейської поїздки він мав відвідати Польщу і Данію. Під час візиту до Копенгагена Трамп із дружиною мали зустрітися з королевою країни Марґрете.