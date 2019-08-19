Трамп підтвердив зацікавленість у купівлі Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон дійсно розглядає можливість придбання Гренландії в Данії. Раніше про це писали ЗМІ з посиланням на джерела.

Трамп підтвердив цю інформацію, але додав, що ця тема не є пріоритетною.

Президент США заявив, що Данія втрачає гроші, контролюючи Гренландію. Трамп не виключив, що може обговорити це питання з данською владою під час свого ймовірного візиту у вересні.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ідею Трампа про покупку Гренландії абсурдною. Прем’єр заявила, що не має наміру обговорювати це питання з президентом США під час зустрічі з ним.

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Влада Гренландії заявила, що їхня територія не продається.

Гренландія – найбільший на Землі острів, більша частина якого покрита льодом, – є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей. У Гренландії розташована найпівнічніша військова база США.