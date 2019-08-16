У Данії відповіли Трампу про купівлю Гренландії: «це, мабуть, жарт»

Данські політики критично відреагували на повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії, про що раніше повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела всередині Білого дому.

«Це, мабуть, першоквітневий жарт, але дуже запізнілий», – написав у твітері колишній прем’єр-міністр Ларс Локке Расмуссен.

«Якщо він по-справжньому замислюється над цим, то це остаточний доказ того, що він з’їхав з глузду», – заявив речник Данської народної партії з питань закордонних справ Сорен Есперсен в ефірі телеканалу DR.

«Думка про те, що Данія продасть США 50 тисяч громадян абсолютно смішна», – сказав він.

«Я впевнений, що більшість у Гренландії вважає, що краще мати відношення до Данії, ніж з США в довгостроковій перспективі. Моя найперша думка: ні, дякую», – заявила агенції Reuters депутат парламенту Данії від другої за величиною партії Гренландії Inuit Ataqatigiit (IA) Айя Хемніц Ларсен.

Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен і міністр закордонних справ Джеппе Кофод наразі не коментували ситуацію.

Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.

За словами джерел The Wall Street Journal, Трамп розпитував радників, чи можуть США законно придбати Гренландію, з цікавістю вислуховував відповіді і звертав особливу увагу на величезні природні ресурси і геополітичне значення розташованої між Атлантичним і Північним Льодовитим океанами території. Президент навіть звертався до юристів Білого дому з проханням вивчити правові аспекти можливої угоди.

У 1867 році, коли США купили у Росії Аляску, Держдепартамент серйозно вивчав ідею придбання Гренландії та Ісландії. До угоди справа не дійшла. Після Другої світової війни, з огляду на стратегічне значення Гренландії, президент Гаррі Труман запропонував Данії 100 мільйонів доларів за острів. Копенгаген відмовив.

У Гренландії нині розташована найпівнічніша військово-повітряна база США Тулі.

На початку вересня запланований офіційний візит Трампа в Данію, проте обговорення питання Гренландії, пише The Wall Street Journal, не включене до порядку денного. Держсекретар Майк Помпео збирався побувати в Гренландії в травні, проте поїздка зірвалася через ускладнення з Іраном. США успішно підірвали спроби Китаю розширити своє економічну присутність на острові, надавши кредити на спорудження трьох нових аеропортів.

Інтерес Трампа до Гренландії, відзначає The Wall Street Journal, посилився після того як президент дізнався, що у Копенгагена виникли труднощі через необхідність фінансування автономної території обсягом 591 мільйонів доларів на рік. Саме тоді Трамп «загорівся» ідеєю покупки Гренландії.