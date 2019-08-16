Гренландія не продається – відповідь Трампу

Гренландія не продається, але ми відкриті для бізнесу – так відповіли в уряді цього найбільшого у світі острова на повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп нібито наказав своїй команді вивчити питання щодо купівлі автономної території, яка формально належить Данському королівству. Напередодні візиту до Данії президента США, що має відбутися 2 вересня, у пресі та у соціальних мережах жваво обговорюють ідею про купівлю суверенних територій.

За даними газети Wall Street Journal, під час обіду президент США Дональд Трамп попросив своїх помічників та адвоката Білого дому розглянути можливість придбання Гренландії. Газета повідомила, що Трамп неодноразово і з «різною мірою серйозності» закидав ідеєю придбання автономної данської території.

Президент Трамп став знаменитим на найвідомішому в світі острові. Тепер він хоче придбати найбільший у світі острів:

Не чекаючи, доки жарт, якщо це був жарт, переросте розумні межі, у п’ятницю Міністерство закордонних справ Гренландії заявило, що країна «має добрі робочі стосунки зі США», і розглядає повідомлення як «вираження загального інтересу до інвестицій у нашу країну та її можливості».

У своєму дописі у мережі «Твітер» міністерство наголосило на інвестиційних принадах своєї країни – цінні ресурси, такі як корисні копалини, найчистіша вода та лід, запаси риби, морепродукти, поновлювані джерела енергії та можливості для пригодницького туризму, але чітко поставило на місце потенційних «покупців»: «Ми відкриті для бізнесу, а не для продажу».

Для певності, прем’єр-міністр Гренландії Кім Кільсен повторив коментар МЗС в окремій заяві. «Гренландія не продається, але Гренландія відкрита для торгівлі та співпраці з іншими країнами, включаючи США», – сказав він.

Як повідомляється, Трамп є не першим американським лідером, який порушує питання про купівлю Гренландії. Стверджується, що в 1946 році Гаррі Трумен запропонував Данії 100 мільйонів доларів за територію і був готовий поступитися частиною території Аляски, щоб підсолодити угоду.

Не одинокий Трамп і серед нинішніх американських політиків. Представник республіканців у Конгресі Майк Галлахер назвав ідею Трампа «розумним геополітичним кроком».

Ця ідея не така божевільна, як виглядає заголовок. Це розумний геополітичний крок:

«Сполучені Штати мають важливий стратегічний інтерес щодо Гренландії, і це абсолютно повинно бути на порядку денному», – написав він у твіті.

Що стратегічного в Гренландії?

Розташована в північній частині Атлантики, Гренландія має понад 2 мільйони квадратних метрів території, тобто в понад 3,5 рази більша за Україну, а населення – лише близько 56 000 осіб, які живуть навколо берегової лінії. Майже 90% – корінні гренландські інуїти.

У 1979 році Данія надала Гренландії самоврядування, а в 2008 році гренландці проголосували за Закон про самоуправління, який передав велику кількість повноважень від данського королівського уряду місцевому гренландському уряду.

Понад 80% острова вкрито крижаною шапкою. Тож глобальні кліматичні зміни можуть мати важливе значення для острова – крижаний покрив тут тане дедалі швидше, а це збільшує доступ до місцевих мінеральних ресурсів. Територія острова багата вугіллям, цинком, міддю та залізною рудою.

Через ті ж зміни клімату Гренландія стає стратегічним місцем для військових – танення льоду відкриває нові армійські маршрути в арктичному регіоні, до якого дедалі більший інтерес проявляє Росія.

Отак собі пішов і купив країну?

Історично країни отримували територію не лише за рахунок військових завоювань, але і шляхом фінансових угод.

У США в цьому особливий досвід. У 1803 році тодішній американський уряд придбав у Франції за 15 мільйонів доларів територію Луїзіани (не лише саму територію нинішнього штату, але і величезну територію на північ від неї, всього 2,1 мільйона квадратних кілометрів – ред.). У 1867 році США уклали угоду з Росією про придбання Аляски за 7,2 мільйона доларів.

Пізніше США у тієї ж таки Данії придбали Данську Вест-Індію в 1917 році і перейменували цю територію на Віргінські острови США.

Однак, професор права Джозеф Блохер, на якого посилається журналіст ВВС, написав у 2012 році, що «ринок суверенної території, схоже, пересох».

Кордони – суверенна територія, а не власність, здається, не продаються

«Безумовно, все ще існує активний ринок майнових інтересів у межах земель, що належать урядам ... Але кордони – суверенна територія, а не власність, здається, не продаються».

Сподіваючись, що серйозної загрози втрати території немає, деякі користувачі мережі «Твітер», знайшли у цих розмовах привід для розваги. Дехто навіть передбачає, що у випадку, коли на острів потраплять забудовники Трампа, ринок нерухомості на острові зазнає небачених змін, так само, які і архітектура Гренландії.