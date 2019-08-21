Прем’єр Данії: США – «один із найближчих союзників», але Гренландія не продається

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляє, що була «здивована і розчарована» рішенням президента США Дональда Трампа відмовитися від запланованого на початок вересня візиту в Данію.

Президент оголосив про перенесення візиту напередодні через відмову данської влади обговорювати питання про можливий продаж Гренландії Сполученим Штатам.

За словами данського прем’єра, рішення Трампа не вплине на «хороші» відносини між Копенгагеном і Вашингтоном, який є «одним із найближчих союзників» Данії. При цьому вона знову підтвердила, що Гренландія «не продається».

В останні дні джерела в Білому домі в інтерв’ю кільком ЗМІ підтвердили інтерес Дональда Трампа до придбання Сполученими Штатами найбільшого в світі острова, що належить Данії.

18 серпня сам президент Трамп публічно визнав це: «Ми добрі союзники з Данією. Ми захищаємо Данію, як ми захищаємо значну частину світу, в результаті з’явилася ця концепція ... Це цікаво зі стратегічної точки зору».

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Повідомлялося, що Сполучені Штати готові взяти на себе виплату гренландській автономній владі 600 мільйонів доларів на рік на підтримку економіки і соціальної сфери острова – зараз ці гроші платить Данія. У відповідь прем’єр-міністр Данії висловила надію на те, що президент жартує, назвавши історію «абсурдною дискусією».

У Гренландії розташована найпівнічніша військово-повітряна база США. Острів вважається стратегічно важливою територією у гарантуванні безпеки Північної Америки.

Невідомо, чи було спочатку питання про Гренландію однією з тем переговорів президента Трампа в Данії. Під час своєї європейської поїздки він повинен був відвідати Польщу і Данію.