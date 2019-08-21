The Washington Post: Трамп хотів платити за Гренландію 600 млн доларів щорічно

Президент США Дональд Трамп хотів платити за Гренландію 600 мільйонів доларів щорічно, пише видання The Washington Post із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, виплати мали стати довічними. У Білому домі також обговорювали можливість надати велику одноразову виплату. Про яку суму йде мова – наразі невідомо.

16 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії, яка належить Данії.

За словами джерел видання, Трамп розпитував радників, чи можуть США законно придбати Гренландію, з цікавістю вислуховував відповіді і звертав особливу увагу на величезні природні ресурси і геополітичне значення розташованої між Атлантичним і Північним Льодовитим океанами території. Президент навіть звертався до юристів Білого дому з проханням вивчити правові аспекти можливої угоди.

Інтерес Трампа до Гренландії, відзначає The Wall Street Journal, спалахнув після того як президент дізнався, що у Копенгагена виникли труднощі через необхідність фінансування автономної території обсягом 591 мільйонів доларів на рік. Саме тоді Трамп загорівся ідеєю покупки Гренландії.

У відповідь прем'єр-міністр Данії висловила надію на те, що президент жартує, назвавши історію «абсурдною дискусією».

18 серпня Трамп публічно заявив про наміри викупити Гренладнію. Через два дні президент США відтермінував свій візит до Данії через відмову прем'єр-міністра країни обговорювати питання про можливу купівлю Гренландії Сполученими Штатами. Поїздка мала відбутися на початку вересня.

У 1867 році, коли США купили у Росії Аляску, Держдепартамент серйозно вивчав ідею придбання Гренландії та Ісландії. До угоди справа не дійшла. Після Другої світової війни, з огляду на стратегічне значення Гренландії, президент Гаррі Труман запропонував Данії 100 мільйонів доларів за острів. Копенгаген відмовив.

У Гренландії нині розташована найпівнічніша військово-повітряна база США Тулі.