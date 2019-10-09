На одному із засідань парламенту Данії днями було дуже весело – через циркових слонів і одного верблюда. Сміх викликала розповідь нового прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен про викуп останніх чотирьох слонів, які виступали в датських цирках. З’явилися непередбачені обставини – з’ясувалося, що слониха Рамболін багато років дружить із верблюдом Алі. «Нам розповіли, що дуже важливо не розлучати Рамболін і Алі. Ось чому нам довелося взяти і його. Вдячна ультраправим силам за те, що підтримали рішення про купівлю тварини, незважаючи на те, що його звали Алі», – сказала Метте Фредеріксен і почала сміятися, а слідом за нею розсміялися й інші депутати, які не могли заспокоїтися ще секунд десять. Минулого року Данія заборонила використовувати в цирках диких тварин, включаючи слонів. Тепер уряд викуповує таких тварин, щоб забезпечити їм гідну старість. Ролик із виступу прем’єр-міністра став вірусним, його стрімко ширять інтернетом. (Відео Reuters)