Ґрета Тунберґ зареєструє своє ім’я як товарний знак

Сімнадцятирічна шведська школярка, екоактивістка Ґрета Тунберґ заявила про намір зареєструвати своє ім’я як товарний знак, сповістивши про це на сторінці в Instagram.

«На жаль, все ще є люди, які намагаються видати себе за мене або брехливо заявляють, що вони «представляють» мене, щоб спілкуватися з відомими людьми, політиками, ЗМІ, діячами мистецтва тощо», – написала Тунберґ.

Також вона зареєструє в якості товарних знаків рух Fridays For Future і його шведську назву Skolstrejk for klimatet.

У грудні минулого року журнал Time назвав Ґрету Тунберґ «людиною року».

Свої акції протесту Тунберґ, якій тоді було 15 років, почала влітку 2018 року. Щоп’ятниці вона замість уроків приходила до будівлі шведського парламенту з плакатом із написом «Шкільний страйк за клімат» і вимагала від політиків уваги до глобального потепління. Незабаром її приклад наслідували студенти і школярі в багатьох країнах світу.

23 вересня 2019 року Ґрета Тунберґ виступила на Генасамблеї ООН з промовою, що починалася словами: «Ви вкрали моє дитинство».

Шведські парламентарі висунули кандидатуру Тунберґ на Нобелівську премію миру за 2019 рік, втім вона її не отримала.