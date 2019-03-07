Суд у Греції звільнив росіянина, затриманого за запитом України

Суд у Греції звільнив громадянина Росії Євгена Калініна, затриманого в Афінах за запитом України, повідомило російське посольство в Греції.

У рішенні прокурора вказувалося, що Калінін був заарештований помилково, оскільки проти нього не було міжнародного ордера, уточнив адвокат Калініна агентству «РИА Новости».

Калінін був затриманий 28 лютого. В Україні його звинувачують у порушенні податкового законодавства та інших фінансових злочинах.

До 2011 року Калінін обіймав посаду віце-президента української дочки російської компанії «ТНК-ВР Коммерс», а в 2013–2014 роках був виконавчим директором холдингу мільярдера Сергія Курченко, якого називали наближеним до тодішнього президента країни Віктора Януковича. Зараз Курченко веде бізнес на окупованій частині Донбасу, повідомляли засоби інформації.

Адвокат Калініна заявляв, що справа проти нього є політичною, оскільки економіст внесений політичними активістами в базу сайту «Миротворець».