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Київрада збільшила фінансування столиці на військові потреби до 5 млрд грн

«Пріоритет у всіх повинен бути один – всі сили та кошти на перемогу»

На засіданні позачергової сесії Київради у вівторок столичні депутати додатково збільшили у поточному році фінансування міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони до п’яти мільярдів гривень.

Як повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко, з цієї суми 2,215 млрд грн підуть на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки, 1 млрд грн – на придбання БПЛА, 450 млн грн – на ремонт техніки, а також додатково 300 млн грн – на ремонти (переважно облаштування укриттів) та 50 млн грн – перевезення особового складу.

«Пріоритет у всіх повинен бути один – всі сили та кошти на перемогу», – сказав Бондаренко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва виділили з бюджету столиці майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. Ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

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