Ліквідація «Нафтогазу» неможлива до виплати Росією боргів – Гройсман

Ліквідація Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» неможлива, доки російська державна компанія «Газпром» не виплатить Україні 2,6 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, заявив на одному з телеканалів прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми ще жодного долара від Росії не отримали. Зараз йде юридична робота щодо арешту активів… Абсолютно очевидно, що ліквідація ліквідує і сам борг, тому цього не можна робити за жодних умов, якщо не стоїть мета пробачити росіянам 2,6 мільярда доларів», – сказав Гройсман.

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Минулого тижня лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пообіцяла ліквідувати «Нафтогаз» у разі своєї перемоги на президентських виборах. Пізніше вона уточнила, що «Нафтогаз» буде ліквідовано лише після виплати Росією боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

«Нафтогаз» як найбільший імпортер купує останніми роками природний газ у країнах Європи; при цьому фізично може йтися і про газ із Росії, закуплений європейськими країнами. Попередніми роками ціна цього газу була нижчою, ніж потенційна ціна газу за російсько-українськими газовими контрактами, які уклала Тимошенко, на той час прем’єр-міністр України, 2009 року. Останніми місяцями, з урахуванням рішень Стокгольмського арбітражу, газ із Росії був би для України дешевшим, ніж із Європи, але російський газовий монополіст «Газпром» відмовляється виконувати рішення арбітражу й поновити продаж газу Україні.

Саме компанії «Нафтогаз України», відповідно до згаданих рішень Стокгольмського арбітражу, російський «Газпром» винен близько 2,6 мільярда доларів плюс відсотки за цим боргом.

Юлію Тимошенко вважають одним із провідних претендентів на майбутніх президентських виборах. Останнім часом вона виступає з різкою критикою на адресу чинного президента Петра Порошенка – на думку багатьох оглядачів, саме вони будуть головними суперниками на виборах. Тимошенко заперечує звинувачення в тому, що вона є, по суті, проросійським політиком.