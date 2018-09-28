Тимошенко пообіцяла після виборів ліквідувати «Нафтогаз»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що після виборів компанію «Нафтогаз України» буде ліквідовано, а ціну газу для українців знижено принаймні вдвічі.

Як сказала вона на прес-конференції в Києві, виступаючи з позиції, що на майбутніх виборах президента і парламенту переможе саме вона і її політсила, «Нафтогаз» буде ліквідований протягом півроку після виборів як корупційний «посередник, який не потрібен», ринок газу буде «демонополізований» для бізнесу, а українці отримають газ «за ціною, щонайменше вдвічі нижчою за сьогоднішню».

Так само, заявила Тимошенко, будуть ліквідовані й інші «посередницькі» структури, які створить «Нафтогаз».

Вона також обіцяла, що «природний газ матимуть можливість завозити всі, хто захоче, а не лише корумповане керівництво «Нафтогазу», яке під патронатом (президента України Петра) Порошенка через підставні компанії втричі дорожче везе до України нібито європейський, а насправді російський газ».

Підтверджень своїм звинуваченням у корумпованості, обґрунтувань її заяв і розрахунків Тимошенко не надала.

Невдовзі після її виступу «Нафтогаз» нагадав про надходження до державного бюджету України від його податків і дивідендів, розмістивши в соцмережах порівняльну схему цих надходжень, із одного боку, і витрат держбюджету на рекапіталізацію «Нафтогазу» попередніми роками і фінансування субсидій для споживачів газу.

У компанії також іронічно прокоментували суть пропозицій Тимошенко, як їх сприйняли в «Нафтогазі».

Попереднього дня, 27 вересня, «Нафтогаз» повідомляв, як змінив баланс зовнішніх розрахунків із негативного на позитивний і став значним донором держбюджету.

За даними компанії, в порівнянні з 2013 роком вона збільшила свою частку в бюджеті більш ніж у шість разів.

Напередодні, 26 вересня, «Нафтогаз» повідомив, що створить три дочірні підприємства для продажу газу, одне з яких має продавати газ комерційним клієнтам, інше тепловим електростанціям і третє безпосередньо населенню. Запровадження цієї схеми прямих продажів, зокрема, дало б можливість усунути зі схеми нинішні облгази, які, за словами критиків, належачи олігархам, є тими посередниками, які нарощують ціну. Тимошенко в нинішньому виступі не пропонувала усунути облгази зі схеми постачання газу споживачам.

Окремо «Нафтогаз» пояснив, що в результаті змін настане прозорість і виконання закону на внутрішньому ринку газу, результат торгівлі газом стане максимально відкритий, використання пільгового газу стане більш прозорим і підзвітним, і «у випадку з «Нафтогазом», який на 100% належить державі, будь-яка компенсація одразу повернеться в держбюджет у вигляді дивідендів, додаткових витрат у бюджету буде 0».

«Нафтогаз», усупереч твердженням Юлії Тимошенко, не є монополістом у постачанні газу до України. За даними «Нафтогазу», 2016 року газ до України імпортували 34 компанії, 2017 року – вже 67 компаній.

«Нафтогаз» як найбільший імпортер купує останніми роками природний газ у країнах Європи; при цьому фізично може йтися і про газ із Росії, закуплений європейськими країнами. Попередніми роками ціна цього газу була нижчою, ніж потенційна ціна газу за російсько-українськими газовими контрактами, які уклала Тимошенко, на той час прем’єр-міністр України, 2009 року. Останніми місяцями, з урахуванням рішень Стокгольмського арбітражу, газ із Росії був би для України дешевшим, ніж із Європи, але російський газовий монополіст «Газпром» відмовляється виконувати рішення арбітражу і поновити продаж газу Україні.

Юлію Тимошенко вважають одним із провідних претендентів на майбутніх президентських виборах. Останнім часом вона виступає з різкою критикою на адресу чинного президента Петра Порошенка – на думку багатьох оглядачів, саме вони будуть головними суперниками на виборах. Тимошенко заперечує звинувачення в тому, що вона є, по суті, проросійським політиком.