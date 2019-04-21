Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав із перемогою на виборах кандидата у президенти Володимира Зеленського.

«Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців», – ідеться в повідомленні на сторінці Гройсмана у Facebook. Прем’єр-міністр додав, що вибори «відбулись вільно і демократично».

«Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте, і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України», – відзначив керівник уряду.

Як свідчить інформація Національного екзит-полу, лідера перегонів Володимира Зеленського підтримали рівно 73% виборців, чинного президента Петра Порошенка – 25,5% учасників голосування.