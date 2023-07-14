Після зливи у Києві є підтоплення у двох районах – КМДА

Після зливи, яка пройшлася столицею України у п’ятницю, зафіксовано підтоплення у двох районах: Деснянському і Дніпровському. На місцях працюють гідрослужби, повідомили у Київміськадміністрації.

У КМДА кажуть, що протягом дня ще дощитиме – відповідні служби працюють у посиленому режимі.

«Київавтодор» прозвітував про наявність понад 90 одиниць спецтехніки для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

У мережі сьогодні раніше користувачі писали про суттєві підтоплення на вулиці Братиславській, це Деснянький район Києва.

За даними Укргідрометцентру, 14 липня у Києві прогнозують дощ, грозу, пориви вітру 15-20 м/с і температуру вдень 21-23°.