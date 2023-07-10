Метеорологи повідомили про рекорд добової кількості опадів у Києві

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 7 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів.

«51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року», – розповіли метеорологи.

7 липня у столиці практично увесь день дощило, у деяких районах Києва фіксували значні підтоплення. За даними КМДА, внаслідок потужної залпової зливи підтоплення виникли в Голосіївському та Печерському районах. Повідомлялось також, що переповнена річка Либідь вийшла з берегів – вода полилась зі зливостоків у зворотному напрямку, підтоплюючи вулиці.