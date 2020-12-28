У столиці Чечні Грозному вбили двох поліцейських – ЗМІ

У центрі столиці Чечні Грозному через перестрілку загинули двоє правоохоронців, повідомляють у понеділок російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, один із «нападників» загинув, інший – поранений. За непідтвердженою інформацією, і другий чоловік також убитий.

Що стало причиною інциденту з офіційних джерел у російських силових органах наразі невідомо.

Глава Чечні Рамзан Кадиров у липні заявляв, що йому треба дати Нобелівську премію «за перемогу над тероризмом», заявляючи, що завдяки президенту Володимиру Путіну в Росії «навели порядок, мирно живемо, розвиваємося».