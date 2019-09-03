Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Вересень 2019, Київ 10:52
Новини | Міжнародні

Владна партія Грузії визначилась із кандидатом у прем’єри після відставки Бахтадзе

Кандидатуру міністра внутрішніх справ Ґіорґі Ґахарії подали після одногодинної сесії політичної ради партії

Дивитись коментарі

Владна партія Грузії «Грузинська мрія» висунула міністра внутрішніх справ Ґіорґі Ґахарію своїм кандидатом у прем’єр-міністри.

Голова партії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі подав кандидатуру 3 вересня після закінчення одногодинної сесії політичної ради партії.

2 вересня прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку, пробувши на посаді трохи більше ніж рік. Він заявив, що «виконав свою місію».

Мамука Бахтадзе керував урядом Грузії з червня 2018 року. Він був четвертим прем'єр-міністром уряду Грузинської мрії після Бідзіни Іванішвілі, Іраклія Гарібашвілі та Ґіорґі Квірікашвілі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG