Владна партія Грузії визначилась із кандидатом у прем’єри після відставки Бахтадзе

Владна партія Грузії «Грузинська мрія» висунула міністра внутрішніх справ Ґіорґі Ґахарію своїм кандидатом у прем’єр-міністри.

Голова партії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі подав кандидатуру 3 вересня після закінчення одногодинної сесії політичної ради партії.

2 вересня прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку, пробувши на посаді трохи більше ніж рік. Він заявив, що «виконав свою місію».

Мамука Бахтадзе керував урядом Грузії з червня 2018 року. Він був четвертим прем'єр-міністром уряду Грузинської мрії після Бідзіни Іванішвілі, Іраклія Гарібашвілі та Ґіорґі Квірікашвілі.