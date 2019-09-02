Прем’єр-міністр Грузії іде у відставку

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку з посади прем’єр-міністра Грузії.

«Метою та основним мандатом моєї кандидатури на пост прем’єр-міністра Грузії у 2018 році було створення та реалізація стратегічної структури розвитку країни, яка забезпечила б досягнення наших державних цілей у найближчі роки, і стала б посібником розвитку країни. Створена, впроваджена стратегічна структура розвитку. І тому я вирішив піти у відставку, тому що вважаю, що на цьому етапі я виконав свою місію», – повідомив Бахтадзе у Facebook.

Він заявив, що лишається членом Грузинської мрії та побажав успіхів своєму наступнику.

Мамука Бахтадзе керував урядом Грузії з червня 2018 року. Він був четвертим прем'єр-міністром уряду Грузинської мрії після Бідзіни Іванішвілі, Іраклія Гарібашвілі та Джорджі Квірікашвілі.