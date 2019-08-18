МЗС Грузії висловило протест Росії через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією

Міністерство закордонних справ Грузії висловило рішучий протест Росії у зв’язку із затриманням співробітниками Комітету державної безпеки грузинського сепаратистського регіону Південної Осетії і російськими прикордонниками восьми жителів грузинських сіл, прилеглих до адміністративного кордону між Грузією і Південною Осетією.

Адміністрація регіону Шида Картлі повідомляє, що сімох грузинських громадян затримали 17 серпня, коли вони піднялися на гору для здійснення молитви в місцевій церкві. Ще одного – затримали у цій же місцевості 18 серпня.

«Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з викраденням окупаційними силами в Шида Картлі місцевих жителів поблизу окупаційної лінії», – заявив речник Міністерства закордонних справ Грузії Володимир Константініді.

За його словами, «провокації й інциденти, що почастішали на окупаційній лінії, ще більше загострюють безпекову ситуацію».

Крім того, як зауважив грузинський дипломат, «продовження окупаційними силами практики викрадення і незаконних затримань громадян Грузії є явною спробою дестабілізувати ситуацію».

Десять років тому, в серпні 2008 року, почалася війна між Росією і Грузією в сепаратистських районах Абхазії і Південної Осетії. Провину за початок воєнних дій кожна зі сторін перекладає на противника. П'ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила даху тисячі людей, донині обидві території перебувають в стані замороженого конфлікту.

Цю війну назвали першою європейською війною 21-го століття.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.