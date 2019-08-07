МЗС: світ має продовжити роботу над відновленням суверенітету держав, постраждалих від агресії Росії

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжити діяти для відновлення територіальної цілісності й суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії. Про це йдеться в заяві МЗС у зв’язку з 11-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії.

Міністерство заявляє, що рішуче засуджує розв’язану Росією війну проти Грузії в 2008 році, продовження «незаконної окупації суверенних територій Грузії в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію».

«Висловлюємо солідарність і підтверджуємо свою непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, поділяємо необхідність мирного вирішення конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права… Досвід засвідчив, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки і призвела до прямої збройної агресії Росії проти України у лютому 2014 року», – йдеться в заяві.

11 років тому, в ніч на 8 серпня 2008 офіційно розпочалася російсько-грузинська війна. 7 серпня тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі наказав почати військову операцію проти сепаратистів у Південній Осетії, які з початку 90-х років робили спроби відокремитися від Грузії.

Грузинська артилерія обстріляла Цхінвалі, а війська спробували встановити там контроль. Але Росія, як і в 90-і роки, стала на бік сепаратистів і ввела свої війська на територію Південної Осетії. Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв 8 серпня назвав це операцією з «примусу Грузії до миру».

Саакашвілі впевнений, що війні Грузії і Росії не можна було запобігти, і також поклав відповідальність за початок воєнних дій на Росію: за його словами, Кремль у 2008 році планував захоплення влади в Тбілісі і поділ Грузії на частини.

Водночас прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 6 серпня заявив в інтерв’ю «Комерсанту», що в конфлікті 2008 року винні уряд і президент Грузії, які «дали зелене світло агресії».