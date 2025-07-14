У Грузії родичі намагалися вивезти до РФ чеченку, яка втекла від домашнього насильства

У Грузії родичі викрали і намагалися вивезти до Росії Лауру Авторханову – чеченку, яка втекла від домашнього насильства. Про це повідомили в правозахисній групі «Маарем».

Авторханова, за даними правозахисників, 13 липня повідомила співробітникові шелтера, в якому вона перебувала, що родичі знайшли її. Коли співробітник разом із друзями приїхав до кав’ярні з геолокації, то виявив її в компанії сестри та п’яти чеченців, які напали на нього та побили, після чого забрали дівчину.

Родичі вже намагалися знайти Лауру Авторханову в Грузії, погрожували її друзям та написали заяву до поліції. Після цього вона разом із адвокатом знялася з розшуку. У поліції їй виписали охоронний ордер та пообіцяли у разі в’їзду родичів до Грузії проінформувати її про це.

За даними «Маарем», після викрадення родичі повезли Лауру до поліції, щоб вона написала заяву про те, що вона добровільно хоче залишити територію Грузії та вирушити назад до Росії – щоб не мати проблем під час перетину кордону. Проте пізніше родичі залишили відділ поліції, дівчина відповіла на запитання співробітників та попрямувала у безпечне місце.

Вона, як стверджується, попросила видалити всі публікації про неї і заявила, що родичі не мають наміру її викрадати і готові залишити її жити в Грузії.