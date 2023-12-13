Відмова для Грузії у статусі кандидата на членство в ЄС стане перемогою Росії – Зурабішвілі

Відмова Євросоюзу в наданні Грузії статусу кандидата в члени ЄС стане «поразкою для Грузії та перемогою для Росії», заявила в інтерв’ю Радіо Свобода президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

За її словами, відмова викличе у грузинів «величезне розчарування», а у керівництва Росії – задоволення. «Росія вважатиме, що Грузія залишається у сірій зоні», – сказала Зурабішвілі.

«Ми ж всі знаємо, що розчарування – це те, чим найкраще можуть скористатися люди, які маніпулюють пропагандою, фейковими новинами і всім іншим, і вони почнуть звинувачувати Європейський Союз у тому, що він знову забув про Грузію, підвів Грузію. І всі ці тези, звичайно, будуть виходити від Росії і грати на її користь», – зазначила вона.

За умов відмови в статусі кандидата в члени ЄС Росія вважатиме, що Грузія залишається у «сірій зоні».

«Для Росії вважати будь-яку країну повністю в «сірій зоні» означає, що вони вважають її «своєю», щоб грати з нею», – переконана Зурабішвілі.

Питання розширення Євросоюзу розглядатимуть на саміті лідерів 14-15 грудня. За його підсумками Грузія може набути статусу кандидата в члени ЄС, в якому їй відмовили минулого року. Також Україні, Молдові та Боснії та Герцеговині можуть дозволити розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Після російського вторгнення в Україну грузинська влада продовжує курс на зближення із Заходом, одночасно намагаючись не посваритися з Москвою. У жовтні правляча партія «Грузинська мрія», яка виступає з проросійськіших позицій, намагалася оголосити президентці Зурабішвілі імпічмент, але безуспішно. В інтерв’ю Радіо Свобода Зурабішвілі звинуватила партію у спробі «вбити демократію та європейське майбутнє Грузії».

Нещодавно у Тбілісі пройшов черговий багатотисячний проєвропейський марш. Наступного року в Грузії мають відбутися парламентські вибори.